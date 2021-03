Ladri in azione questa notte in villa, ripresi dalle telecamere. Video sul web

POLLENA TROCCHIA. Ladri in azione questa notte nel rione Micillo, quartiere residenziale della zona a monte del territorio: un'automobile bianca, di grossa cilindrata - come si evince dai filmati di una videocamera della zona - verso le 4,30, svolta lungo il viale residenziale e si accosta, dopo poco scendono quattro uomini che scavalcano la recinzione di un'abitazione privata. Pochi minuti ed il commando, in tuta scura e senza indosare la mascherina, scavalca di nuovo la recinzione dell'abitazione privata ma questa volta per uscirne e rimettersi in auto e andare via.



Il tutto ignari - a loro credere - da occhi indiscreti, ma non è stato invece così: perché alcune telecamere, di un'altra abitazione del quartiere residenziale hanno filmato tutto riprendendo fotogramma per fotogramma l'intera azione criminale della banda.



Mentre al momento il filmato sta facendo il giro del web, postato nei gruppi social della città, i fotogrammi originali registrati dal sistema di videosorveglianza sono stati consegnati questa mattina nelle mani dei carabinieri della tenenza di Cercola dal legittimo proprietario del filmato. Sul posto è già infatti intervenuta una pattuglia per un primo sopralluogo; i ladri si sono introdotti nell'abitazione di una donna mentre questa dormiva; non sarebbero riusciti ad entrare e svaligiare l'abitazione - portando via solo pochi spiccioli - grazie all'abbaiare dei cani della proprietaria che hanno messo in fuga i ladri. Le indagini proseguono per identificare l'auto e la banda di malviventi. Stando, infine, ad alcune testimonianze non sarebbe questo il primo episodio che si verifica nella zona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA