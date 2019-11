Napoli, presa coppia di topi d'appartamento: razziavano gioielli e denaro nelle case

LEGGI ANCHE

I carabinieri della stazione Quartieri spagnoli , al termine di indagini coordinate dalla Procura presso il tribunale di Napoli (VII sezione), hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere peraggravato emessa dal gip di Napoli nei confronti di due uomini.Gli arrestati sono due 42enni residenti nei Quartieri spagnoli, già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio. L’indagine è scattata dopo la denuncia di furto in appartamento sporta il 14 luglio da un residente di: i banditi gli avevano portato via. L'intervento dei carabinieri e il sopralluogo accurato, oltre a indagini tecniche, hanno permesso di individuare rapidamente i responsabili.