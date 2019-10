Gli agenti del Commissariato Vomero, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti presso un centro commerciale di via Scarlatti per una segnalazione di furto. I poliziotti hanno fermato e bloccato due donne ed un uomo di nazionalità cubana che avevano rubato profumi di lusso per un valore di circa 700 euro, occultando la merce in uno zaino riposto nel passeggino del neonato che era con loro. Le successive indagini hanno consentito di verificare che una delle donne fermate, utilizzando l’identità della sorella gemella regolare sul territorio italiano, aveva commesso furti anche all’estero. Yendry Urria Wilson, Geydi de la Caridad Diaz Escobar e Ricardo del Rey Wilson Capetillo di 35, 33 e 41 anni sono stati arrestati per furto aggravato. © RIPRODUZIONE RISERVATA