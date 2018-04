Ladri d'appartamento a Napoli, coppia di minorenni bloccata dalla Polizia

Venerdì 27 Aprile 2018, 13:12 - Ultimo aggiornamento: 27-04-2018 13:12

Stavano svaligiando un appartamento con la velocità di ladri d'appartamento già esperti e attrezzati, eppure i malintenzionati non sono poco più che bambini. L' episodio, intercettato dalla Polizia di Stato, è accaduto ieri nel quartiere Chiaia intorno alle 14, quando un residente ha dato l' allarme notando sul suo pianerottolo strani rumori.In particolate, il condomino che ha allertato le forze dell'ordine aveva intravisto dallo spioncino della propria porta di casa, due figure che armeggiavano vicino uno degli appartamenti sul piano. La polizia, intervenuta con le volanti dell' Ufficio Prevenzione Generale della Questura e del Commissariato Montecalvario ha ispezionato la palazzina in via Giorgio Arcoleo e intercettato i due ladri che stavano cercando di scappare col bottino derubato dall' appartamento. La coppia intenta a rubare è stata bloccata e identificata dai poliziotti diretti dal vice questore Stefania Grasso, che hanno individuato i due minori di 12 e 10 anni, rispettivamente un maschio e una femmina entrambi di etnia Rom.I due avevano addosso un cacciavite e lamine di plastica per forzare le porte delle abitazioni ed avevano nascosto i vati gioielli di oro, argento e alta bigiotteria rubati nell' appartamento. La coppia di minori è stata deferita all' autorità giudiziaria e per il momento affidata ad assistenti sociali presso una comunità di accoglienza a Scampia. La refurtiva è stata riconsegnata alla ptoprietaria dell' appartamento e il resto del materiale per lo scasso è stato sequestrato.