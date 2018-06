Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Ischia hanno arrestato Cristian Adelin Ghita, di 18 anni e F.D.A., di 17 anni, e poco dopo Nicolas La Rocca, di 18 anni e M.F. di 17 anni, responsabili in concorso del reato furto aggravato.



Stanotte, poco dopo le 03.00, i poliziotti sono stati allertati dalla centrale operativa del commissariato che era stata appena rubata un’autovettura fiat 600 da un box in via nuova dei contri. Poco dopo, gli agenti hanno intercettato l’auto rubata in una delle strade adiacenti, con a bordo F.D.A., di 17 anni, alla guida e Cristian Adelin Ghita di fianco entrambi arrestati. I poliziotti hanno notato che l’auto rubata era seguita a breve distanza da un’altra autovettura, una fiat 500, prontamente bloccata. A bordo di quest’ultima gli agenti hanno identificato altri due giovani Nicolas La Rocca, di 18 anni alla guida e M.F. di 17 anni di fianco, amici dei due arrestati.



Dai controlli effettuati i poliziotti hanno scoperto che anche quest’auto, la fiat 500, era stata appena rubata da via Acquedotto, e la proprietaria non si era ancora accorta del furto. Entrambe le autovetture sono state restituite alle proprietarie, mentre i quattro giovani sono stati, due diciassettenni sono stati accompagnati presso il Centro di prima accoglienza dei Colli Aminei mentre i due maggiorenni sono in attesa del giudizio direttissimo di stamane.

Lunedì 11 Giugno 2018, 14:44

