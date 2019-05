Mercoledì 22 Maggio 2019, 15:37

Ladri di alcolici nel napoletano: svaligiato il bar del Cafè Street 45, in via Alcide De Gasperi a Torre del Greco.Ignoti si sono introdotti nel locale e hanno fatto razzia di bottiglie. Birre, vino, liquori, gin e vodka: i ladri hanno fatto incetta di superalcolici, alcuni molto costosi e sono fuggiti via, senza lasciare tracce. Alla riapertura di oggi i proprietari hanno scoperto l'accaduto.Su Facebook lo sfogo del giovane titolare: «Stanotte ci hanno svaligiato il bar. In molti conoscono le mie battaglie per difendere un posto bellissimo e una città intera. Dopo questi eventi oggi mi sta passando un po’ la voglia. Ma resisto».