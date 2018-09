Ladri di auto nel Napoletano, coppia di cugini incastrata dalle telecamere

Sabato 29 Settembre 2018, 20:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CERCOLA - È stato un dettaglio, inizialmente sfuggito agli inquirenti, nella prima visione dei filmati ma che ha consentito, infine, di stringere il cerchio attorno alla coppia di ladri di un'auto rubata alcuni mesi fa. Sono Francesco e Massimo Dell’Annunziata, rispettivamente di 42 e 39 anni entrambi di Casoria, ed entrambi con un lungo curriculum di reati e precedenti specifici. Tant’è che nel caso particolare del 39enne – Massimo – il tribunale aveva predisposto per il pregiudicato il regime della sorveglianza speciale. Restrizione che aveva all’epoca del furto messo a segno a Cercola lo scorso ottobre. Sorveglianza, quindi, che il 39enne aveva disatteso ed insieme al cugino Francesco decisero di compiere il furto.L’auto che all’epoca presero di mira - e li ha resi oggi destinatari dell'ordinananza di custodia cautelare - era una Fiat Doblò; il proprietario aveva da poco parcheggiato per recarsi in un esercizio commerciale nella zona, lungo via don Minzoni - a pochi metri dall’incrocio della statale 162. Un dettaglio, quest’ultimo che probabilmente non sfuggì ai due ladri, i quali avvicinatisi velocemente alla macchina fecero saltare l’antifurto e in pochi minuti ingranarono la marcia e imboccarono la strada statale 162 dei Paesi Vesuviani. Il proprietario accortosi del furto sporse subito denuncia ai militari della locale tenenza i quali, grazie ai filmati delle telecamere del sistema di videosorveglianza, riuscirono ad identificare i responsabili. I due sono stati, infine, individuati e l’altra mattina i carabinieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal gip del tribunale di Nola nei confronti di Francesco e Massimo Dell’Annunziata: i militari li hanno riconosciuti come i presunti autori del furto della Fiat Doblò portata via a Cercola il 15 ottobre scorso.