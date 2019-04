Martedì 16 Aprile 2019, 13:03

Si sono introdotti in un garage in pieno giorno a Cicciano e con arnesi da scasso hanno aperto il box e portato via una bici. Ma ai due ladri è andata male: sono stati scoperti dalla proprietaria che ha avvisato i carabinieri della Compagnia di Nola, stazione di Cicciano, diretti dal maresciallo maggiore Giuseppe Giudice. I militari li hanno rintracciati mentre cercavano di allontanarsi su un treno Circum con altre due bici rubate in una altro garage.