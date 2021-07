Notati da un carabiniere libero dal servizio in piazza Leonardo, a Napoli, mentre smontavano la marmitta da un'auto in sosta, due uomini, un 56enne di Melito e un 52enne di Scampia, entrambi già noti alle forze, dell'ordine sono stati arrestati. Trovati e sequestrati anche gli strumenti per lo scasso dei quali la coppia era in possesso.