Martedì 9 Gennaio 2018, 19:03

E' il terzo episodio messo a segno nel giro di una settimana e gli abitanti dell' Arenella, denunciano una vera e propria razzia, che va avanti da mesi. Nel mirino dei ladri, sono gli pneumatici di auto, generalmente di lusso o di grossa cilindrata, che spariscono nel giro di una notte e al loro posto, i malviventi lasciano mattoni e pietre, talvolta persino il cric.L'ultimo raid è stato fatto su via Domenico Fontana, nel cuore della zona ospedaliera, e l' Audi derubata è stata privata dei 4 pneumatici come da copione e come già accaduto nei due episodi precedenti, sempre all' interno del quartiere. Un record di furti della stessa natura e con le medesime modalità, ha coinvolto nei mesi precedenti le ferie estive il quartiere Posillipo dove nell' arco di una notte, ben dieci vetture erano state derubate degli pneumatuci.