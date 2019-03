Sabato 16 Marzo 2019, 09:51

Si rafforza giorno per giorno la collaborazione con le forze dell’ordine nella guerra quotidiana - commenta, dopo l’ennesimo tentativo di furto, il presidente dell’holding regionale dei trasporti Eav, Umberto De Gregorio - una guerra che vede risultati positivi. Gli eventi di natura criminosa (danni al patrimonio ed all’utenza) mostrano un calo del 26 % (da 1436 a 1057). I fermi e gli arresti sono aumentati del 79 per cento (da 94 a 168)(dati 2018 su 2017).Questa notte intorno a mezzanotte è stato sventato l’ennesimo tentativo di furto presso il deposito EAV di Quarto Officina. Immediatamente allertati dal guardiano sono intervenuti i Carabinieri del comando della tenenza di Quarto Flegreo che hanno colto in flagranza di reato 2 ladri che con le tenaglie erano intenti a rubare cavi di rame da sotto i treni in sosta. Sequestrata anche fiamma ossidrica utilizzata dai ladri per tagliare il rame. Oggi i due malviventi saranno processati per direttissima.