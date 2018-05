Lunedì 21 Maggio 2018, 13:49 - Ultimo aggiornamento: 21-05-2018 14:02

Gli agenti di polizia del commissariato Scampia hanno arrestato due giovani rom di 16 anni, responsabili, in concorso con altri complici, del reato di furto aggravato. Stanotte i due giovani, dopo aver forzato la porta d’ingresso, sono entrati in un appartamento di via Umberto Maddalena, impossessandosi della somma di 2.500 euro e altri oggetti di valore, dandosi alla fuga con almeno altri tre complici.Quando i poliziotti sono intervenuti sul posto hanno sorpreso i 16enni che si nascondevano in un ripostiglio situato sul tetto dell’appartamento appena derubato. I due giovani sono stati arrestati e condotto presso il centro di prima accoglienza dei Colli Aminei. Indosso ad entrambi gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato dei guanti di stoffa ed un piede di porco.