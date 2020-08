Ladri di pneumatici scatenati nel Napoletano: decine di furti in poche ore

LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Malviventi scatenati a Marano, dove da giorni si segnalano furti di pneumatici. Furti a ripetizione, in diversi punti della città, l'ultimo dei quali andato a segno nella notte nella popolosa frazione di via San Rocco, a due passi dal supermarket Decò. Ieri analogo furto in via Adda, a ridosso del rione popolare dei "48".La donna era arrivata in città alle 4 del mattino. Alle sei la sua auto era già stata "assaltata" dai malviventi.