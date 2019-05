Giovedì 2 Maggio 2019, 08:10

Ennesimo raid dei ladri in un esercizio commerciale di Marano. I banditi hanno agito di notte e sono entrati in azione in via Unione Sovietica, a pochi mertri dal mercato ortofrutticolo, zona già teatro negli ultimi tempi di numerosi furti e rapine. I malviventi hanno divelto la saracinesca e distrutto la vetrata di un bar e, una volta penetrati nel locale, sono riusciti a portar via il cassetto del registratore di cassa. Bottino: poche decine di euro. Sono stati i carabinieri della locale compagnia - che indagano sui numerosi furti messi a segno nelle ultime settimane - ad allertare il titolare della caffetteria. "Via Unione Sovietica - spiegano i commercianti della zona - è ormai abbandonata al proprio destino: viaggiamo quasi alla media di un furto d'autovettura ogni notte".