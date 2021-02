Napoli, rubano scooter al Vomero: 21enne in arresto, denunciato il complice di 15 anni

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Vomero, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Gradini del Petraio per la segnalazione di due uomini che stavano spingendo a mano uno scooter. I poliziotti, giunti sul posto, hanno visto i due che scendevano da via Salita del Petraio in direzione di Corso Vittorio Emanuele e, alla loro vista, hanno abbandonato il motociclo tentando di dileguarsi ma, dopo un breve inseguimento, sono stati raggiunti e bloccati in via Filippo Palizzi.

Gli agenti, dopo aver accertato che lo scooter, che presentava segni di effrazione al bloccasterzo e al bloccaruota, era stato rubato poco prima in via Antonio Mancini, hanno arrestato per furto aggravato M.T., 21enne napoletano, mentre L.F., 15enne napoletano, è stato denunciato per lo stesso reato ed affidato ai genitori; infine, il motociclo è stato restituito al proprietario.

