Ladri scoperti grazie al sistema Gps: bloccati un laboratorio di elettronica

Traditi dal Gps. Il furto a San Felice a Cancello, nei pressi di un ripetitore telefonico. Qui i ladri rubano 8 batterie “tampone” e fanno perdere le proprie tracce. Ma i sistemi Gps installati all’interno delle batterie consentono di individuarli: la centrale operativa del 112 riceve, infatti, l’alert per la merce rubata.

APPROFONDIMENTI IL CASO Napoli, pugni al vigile del fuoco che avrebbe dovuto salvarlo L'EPIDEMIA Scuola, niente più Dad per i vaccinati. Lo strappo della Lega:... IL PIANO Statali, centomila assunzioni nel 2022: nel concorso ci sarà...

Le batterie vengono localizzate a Mariglianella, in via Materdomini, dove i carabinieri entrano in un laboratorio di elettronica trovano 2 uomini e le 8 batterie. La refurtiva viene restituita al legittimo proprietario. Denunciati per ricettazione un 31enne salernitano e un 35enne di Pomigliano d’Arco.