Ladri senza cuore rubano i canarini dei ragazzi disabili al centro Don Orione

Giovedì 16 Maggio 2019, 14:46

ERCOLANO - Rubati i canarini accuditi dai ragazzi disabili del centro Don Orione: il parroco «Avete rubato il cuore dei nostri figli». Nel giorno del 15esimo anniversario di San Luigi Orione, il fondatore della Piccola opera della Divina Provvidenza che da il nome al centro di Ercolano di riabilitazione per disabili ladri senza cuore si sono introdotti nel cortile del centro, hanno forzato la recinzione e rubato diversi canarini. Gli uccelli erano molto amati e accuditi dai ragazzi del centro di riabilitazione che, di fronte alla scoperta, sono rimasti senza parole.«Oggi per i figli di don Orione è una giornata importante - ha detto il parroco Don Roberto - ricorre il quindicesimo anno della canonizzazione di San Luigi Orione. Qualche balordo, stanotte, ha pensato di rattristare i cuori dei nostri ragazzi rubando tutti i canarini che ogni giorno accudivano amorevolmente. Un’amara scoperta, che non possiamo comprendere. Ladri! non avete rubato dei canarini, ma l’amore immenso dei nostri ragazzi. Avete spezzato dei cuori puri, per pochi euro».