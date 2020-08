I carabinieri della tenenza di Sant'Antimo hanno arrestato per furto Deni Duric, 19enne di origine rom, già noto alle forze dell'ordine. La segnalazione della presenza di ladri all'interno del «castello baronale» è arrivata in caserma alle 5. Subito è stata allertata la pattuglia che era in strada per i controlli del teritorio. Giunti sul posto, i militari hanno individuato all'interno della corte tre uomini che alla vista dei carabinieri hanno tentato di darsi alla fuga. I militari li hanno inseguiti riuscendo a bloccarne uno. I Carabinieri hanno constatato che al piano terra la serratura della porta di ingresso dello stabile era completamente danneggiata. E al primo piano hanno trovato un'altra porta danneggiata con a terra ancora gli attrezzi per lo scasso. I militari sono poi tornati al muro di cinta e lì hanno trovato due berretti ed un «piede di porco». Il 19enne è agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. Sono in corso indagini per individuare gli altri due complici. © RIPRODUZIONE RISERVATA