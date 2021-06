Ladro d'auto fermato a Gianturco con il seghetto elettrico e un cric idraulico

Questa notte gli agenti dell’ufficio prevenzione generale sono intervenuti in via Santa Lucia ai Filippini per la segnalazione di una persona, dall’atteggiamento circospetto, a bordo di un’auto.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato l’uomo che, alla loro vista, ha tentato di nascondersi all’interno del veicolo per eludere il controllo e lo hanno identificato rinvenendo sul sedile posteriore dell’auto un seghetto elettrico e un cric idraulico che sono stati sequestrati.

A.F.M., 44enne romeno con precedenti di polizia, è stato denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli e sanzionato per due violazioni del codice della strada poiché circolava con veicolo sprovvisto di copertura assicurativa e mancanza dei documenti di circolazione.