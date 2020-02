Kit con centralina per furti d'auto: preso un ladro a Napoli, caccia ai complici

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli li hanno individuati in via Lombardia a Scampia. Erano in cinque: uno guidava un’auto appena rubata, gli altri quattro lo seguivano a bordo di un’utilitaria. L’inseguimento è stato breve ma durante la fuga l’auto rubata ha speronato quella dei militari. Abbandonato il veicolo, R.G. - 32 anni - ha tentato la fuga a piedi ma è stato bloccato e arrestato. I complici, invece, sono riusciti a dileguarsi. Il 32enne, ristretto in camera di sicurezza, è in attesa di giudizio. Il veicolo, rubato in via Roma verso Scampia, è stato restituito al legittimo proprietario mentre continuano le indagini per risalire ai complici dell’arrestato. Sequestrata l’attrezzatura utilizzata per il furto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA