Ladro di biciclette e monopattini arrestato a Napoli: ha 50 anni

Un passante lo ha notato mentre tranciava la catena che assicurava una bici ad un palo in piazza Bovio e ha allertato i carabinieri. E così è finito in manette Massimo Vitale, 50enne del quartiere Pendino, già noto alle forze dell'ordine e in passato sottoposto all'obbligo di dimora. Assieme a due complici, Vitale ha tranciato la catena con la quale era stata legata ad un palo una bici. Ha provato ad allontanarsi portando via anche un'altra bici e un monopattino elettrico ma è stato immediatamente bloccato.

Il 50enne è stato arrestato dai militari del nucleo operativo di Napoli Centro e sottoposto agli arresti domiciliari seguito del rito direttissimo. La refurtiva recuperata è stata restituita ai legittimi proprietari. (ANSA).

Ultimo aggiornamento: 21:07

