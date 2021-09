Un napoletano di 48 anni è stato arrestato per furto aggravato nella stazione di Napoli Centrale. L'uomo è stato bloccato dagli agenti dopo aver rubato 14 vinili, per un valore di 433 euro, all'interno di un esercizio commerciale dello scalo ferroviario. Dagli accertamenti effettuati nelle banche dati, il 48enne è risultato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, pertanto è stato denunciato per evasione.