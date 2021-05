Napoli: ruba in casa e dal benzinaio, ladro afgano bloccato dalla polizia

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Cristofaro Marino per la segnalazione di un furto in abitazione. I poliziotti, una volta sul posto, sono stati avvicinati da due persone le quali hanno raccontato di aver sentito dei forti rumori provenienti dalla cucina e di aver sorpreso un uomo che, dopo aver preso qualcosa dal frigo, si era dato alla fuga attraverso la finestra. Gli agenti, grazie alle descrizioni fornite dalle vittime, hanno rintracciato e bloccato l’autore del furto in via Galileo Ferraris, mentre stava rovistando nei cassetti di una scrivania nell'ufficio di un distributore di benzina di cui aveva infranto la vetrata. Shirzai Mahmad Nastrat, 33enne afgano con precedenti di polizia, è stato arrestato per furto in abitazione e tentato furto aggravato.

