Ruba oro e argento in una casa, ​incastrato dalle telecamere nel Napoletano

I carabinieri della stazione di Frattamaggiore hanno arrestato, in forza a un provvedimento emesso dal tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura, Vincenzo Piscopo, 30enne napoletano. L’uomo è ritenuto responsabile di un furto in abitazione commesso a Frattamaggiore il mese scorso. il 30enne - introdottosi in un appartamento - aveva rubato numerosi oggetti d’oro e d’argento per un valore complessivo di 5mila euro. Le indagini hanno permesso l’identificazione del colpevole attraverso la visione di alcune immagini di videosorveglianza della zona e grazie a una perquisizione durante la quale i carabinieri hanno recuperato il malloppo.

