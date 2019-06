Giovedì 27 Giugno 2019, 15:25

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Poggioreale hanno arrestato Gaspare Ragosta, napoletano 26enne, per il reato di furto aggravato.I poliziotti sono intervenuti poco dopo le 20 di ieri sera in Via Vicinale Cupa San Severino dove era stato segnalato al 113 un ladro in azione nei pressi di un garage.Prontamente gli agenti hanno raggiunto il box accertando che, poco prima, il 26enne insieme ad un complice, approfittando della distrazione della vittima, aveva rotto il bloccasterzo del motociclo Honda SH e a mano lo stavano portando via.L’uomo è stato arrestato mentre il complice è riuscito a darsi alla fuga.Il motociclo restituito alla vittima.