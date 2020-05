Napoli: ruba una valigetta con il computer, incastrato dalle telecamere

Gli agenti del Commissariato Pianura, su segnalazione della sala operativa, sono intervenuti in via Arnaldi poiché un giovane era stato aggredito da un uomo che, dopo avergli strappato una valigetta contenente il computer e alcuni effetti personali, si era dato alla fuga a bordo di uno scooter. Grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza i poliziotti hanno individuato il rapinatore che si è presentato spontaneamente al Commissariato restituendo la refurtiva. G.F., 25enne napoletano con precedenti penali, è stato denunciato per rapina aggravata.

