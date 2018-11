CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 23 Novembre 2018, 22:50 - Ultimo aggiornamento: 23-11-2018 22:51

La frase per intero? Era questa la frase per intero, gentilmente cassata dal gip con un bell’omissis dettato da motivi di opportunità: «Siamo una repubblica fondata sul lavoro e sul sesso», parole ed allusioni di Vincenzo Dell’Accio mentre si confida con il suo amico, il socio in affari. Una definizione che entra nella misura cautelare a carico della dirigente Asl Loredana Di Vico e dello stesso Vincenzo Dell’Accio, che fotografa meglio di qualsiasi altra cosa il rapporto tra la dirigente e l’imprenditore napoletano. Tolta per carità di patria la parola «sesso», resta il «lavoro», che sta per appalti, o meglio per acquisti a trattativa diretta dal gruppo di imprese formate dal compagno. Una ricostruzione che viene comunque respinta dalla diretta interessata, dalla nuova lady asl, dalla «provveditora», insomma dalla dirigente accusata di turbativa d’asta per aver assicurato al compagno (l’altro cittadino della «repubblica») una sorta di monopolio a prezzi maggiorati nella vendita degli apparati biomedicali.