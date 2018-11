CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 29 Novembre 2018, 09:02 - Ultimo aggiornamento: 29-11-2018 09:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Finisce sotto accusa per turbativa d’asta, in relazione agli appalti sbloccati dalla Asl Napoli uno nei confronti del gruppo Dell’Accio. Anni dopo aver svolto il ruolo di commissario dell’Asl Napoli uno, l’ex generale dei carabinieri Maurizio Scoppa viene coinvolto nell’ultimo filone investigativo legato agli appalti in materia di sanità. Ricordate il caso che vede agli arresti domiciliari Loredana Di Vico? Ricordate la vicenda della dirigente del servizio acquisizione beni che avallava appalti in favore del suo amante (o ex amante) Vincenzo Dell’Accio? A leggere l’avviso di chiusa inchiesta a carico, la Procura ipotizza un coinvolgimento su più livelli, al punto tale da ampliare il raggio d’azione della stessa indagine.