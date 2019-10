POZZUOLI. Le acque del lago d'Averno si sono colorate di verde con un patina che da questo pomeriggio compare nella parte superficiale tutto attorno alle sponde dello specchio acqueo flegreo. Un fenomeno che complice l'andamento stagionale favorirebbe la fioritura delle alghe che scomparirà non appena si abbassano le temperature, la presenza di sostanze organiche nel lago certamente favorisce il fenomeno che resta comunque di carattere naturale. L'Assessorato all'Ambiente del Comune di Pozzuoli fa sapere che ha inviato un campione all'Arpac per tenere in ogni caso monitorata la situazione.



Il fenomeno, comunque, sembrerebbe la fioritura dell'alga lenticchia d'acqua conosciuta anche come lemna minor, oppure, della clorella un'altro genere di alga, entrambe non sono tossiche. Sarà solo il risultato delle analisi delle acque a chiarire ogni dubbio sia se si tratta di una micro-alga o di un'alga e del grado di avanzamento in cui si trova il fenomeno. In entrambi i casi lo stadio finale potrebbe portare al fenomeno dell'anossia dello specchio d'acqua, fanno sapere dall'