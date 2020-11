Lago d'Averno, violato il tempio di Apollo: sesso tra le antiche rovine

Preservativi, fazzoletti e cartacce tra le antiche rovine romane. È la triste istantanea circa l'interno del c.d.Tempio di Apollo, sulle sponde del Lago d'Averno, nei Campi Flegrei.

L'area archeologica, sebbene protetta da una recinzione, in parte divelta, da qualche tempo è diventata il luogo preferito di chi è in cerca di intimità, in particolare durante le ore notturne.

A testimonianza degli incontri consumati, al riparo tra le antiche mura, numerosi preservativi lasciati sul posto.

A discapito della sua vocazione culturale-naturalistica, il Lago d'Averno figura anche su TripAdvisor come luogo di incontri.

Emblematica la recensione di Miskyn, un utente della piattaforma di viaggi più grandi al mondo, che scrive: «Sex in the lake. Il lago d'Averno, per i ragazzi della zona, è sicuramente più famoso come luogo per appartarsi e fare le “cose zozze” che per il reale valore storico-culturale che ha!!! Chi non ha trascorso almeno una sera intorno al lago, in coppia, al buio e al cantar delle cicale, alzi la mano».

