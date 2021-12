Lago d'Averno, spuntano le anatre mandarine

Sono state viste di recente, sguazzare gioiosamente nelle acque del lago d'Averno, nei Campi Flegrei.

Stiamo parlando di alcuni esemplari di Anatre mandarine, una particolare specie di uccelli acquatici famosi per l'elegante bellezza e particolari colori.

Generalmente migratori, appartenenti alla famiglia degli Anatidi, le anatre sembrano stare a proprio agio nell'ecosistema del lago Flegreo. E da subito è scattata la caccia fotografica all' ultima meraviglia della natura tra i frequentatori sulle rive del lago.

L'anatra mandarina è diffusa ampiamente in Cina, Russia, Corea e Giappone. In anni recenti ha subito una riduzione a causa della distruzione degli habitat dove viveva, della caccia e delle continue catture che ha subito; tuttavia non è considerata specie a rischio.