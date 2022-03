Il lago d'Averno si colora di rosso vinaccia: «Colpa di un cianobatterio»

Il lago d'Averno da questa mattina presenta nella parte superficiale delle acque una patina di colore rosso vinaccia.

"L'Averno è interessato periodicamente da fioriture algali di colore rosso-bruno, sostenuta dal cianobatterio Planktothrix rubescens che si verificano nei mesi invernali, soprattutto tra fine gennaio e inizio febbraio, o in concomitanza di temperature fredde notturne - ha specificato con una nota l'Arpac -. La comparsa delle fioriture algali in inverno si verificano a seguito di eventi climatici che determinano il rimescolamento delle acque del lago: il progressivo raffreddamento degli strati superficiali delle acque del lago porta allo sprofondamento di tali acque in profondità, favorendo e permettendo la risalita in superficie dei cianobatteri che trovano in superficie le condizioni favorevoli alla riproduzione".

I tecnici dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale in questi giorni effettueranno dei campionamenti per verificare con certezza l'entità del fenomeno.