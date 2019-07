Martedì 23 Luglio 2019, 17:21

BACOLI. Chiazze melmose di colore scuro e un olezzo insopportabile di fogna nel lago Fusaro. A denunciare il tutto sono i residenti che hanno comunicato di sentire l'odore nauseabondo da alcune ore per chi passa anche nelle vicinanze dello specchio acqueo. Allertata la polizia municipale che in queste ore sta effettuando un sopralluogo per verificare il motivo di tale fenomeno e l'eventuale presenza di scarichi abusivi. Sul posto nelle prossime ore anche l'Arpac che invierà una squadra di tecnici per effettuare prelievi e verificare di cosa si tratta, se è un fenomeno naturale dovuto al caldo per la proliferazione di micro-alghe, oppure, se si tratta di inquinamento.