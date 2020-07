Un auto è stata recuperata questa mattina dalle acque del lago Patria dai Vigili del Fuoco, dopo alcune segnalazioni giunte alle forze dell'ordine da diverse persone. Le quali stavano facendo una passeggiata stamattina attorno al circumlago e hanno notato la macchina affondata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, coadiuvati dal reparto sommozzatori, mentre, un elicottero dei pompieri ha perlustrato la zona dall'alto.

Una gru ha recuperato l'auto al cui interno non sono risultati esserci persone. I sommozzatori dei carabinieri, comunque, stanno continuando le operazioni di controllo dei fondali per verificare ed escludere l'eventuale presenza di persone prive di vita. La strada del circumlago è stata completamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di salvataggio. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri per fare luce su quanto accaduto.

