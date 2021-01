Maltempo, l'agonia del Lago Patria: nuova maxiesondazione tra piogge e foce ostruita

Varcaturo, il Lago Patria in sofferenza e in lenta agonia. Ieri lo specchio acqueo è esondato di nuovo in più punti invadendo la strada circumlacuale. Il motivo è la totale ostruzione della foce, che tende spesso ad insabbiarsi, nel corso dell'anno, quando ci sono le mareggiate. Le piogge torrenziali degli ultimi giorni, poi, hanno fatto il resto con le acque che hanno rotto gli argini. Nel pomeriggio il primo intervento della Sma Campania per disostruire la foce. «Purtroppo è un problema strutturale cronico ultra-decennale che bisogna risolvere in maniera definitiva - spiega Giovanni Sabatino, presidente dell'Ente Riserva Foce del Volturno, Costa di Licola e lago di Falciano, in cui rientra per competenza lo specchio acqueo - Insieme al collega del Consorzio di bonifica del basso Volturno abbiamo deciso di fare fronte comune per istituire un tavolo in regione Campania per avviare le procedure e risolvere l'annosa questione».



LE ANALISI

Intanto, sono arrivati anche i risultati delle analisi preliminari di uno studio iniziato ad ottobre 2019 che hanno fotografato una situazione preoccupante circa le condizioni biologiche e chimiche del lago. «Abbiamo rilevato in diverse stazioni concentrazioni di metalli pesanti nove volte superiore il limite fissato dalla normativa - dice Sergio Bravi, geologo del Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente della Federico II - Il prossimo passo sarà uno studio sui due canali affluenti, Amore e Vena, per un approfondimento e soprattutto per avere la certezza di eventuali scarichi abusivi».



SENZA OSSIGENO

Il lavoro è coordinato dal circolo Legambiente Giugliano Arianova, dal Cnr-Ismar e dal Dipartimento di Scienze della Terra, Chimico e Biologico della Federico II, sotto la direzione dell'Ente Riserve Foce Volturno, Costa di Licola e Lago di Falciano. I metalli pesanti oltre i limiti rilevati sono mercurio, cadmio, cromo e arsenico. Per i primi tre è più che probabile la mano dell'uomo, mentre l'ultimo è conducibile alla natura vulcanica dell'area. «Abbiamo rilevato anche idrocarburi policiclici aromatici che sono prodotti di combustione probabilmente legati ai roghi tossici - continua Bravi - In pratica la nube porta sedimenti che di ricaduta terminano nelle acque. Nelle scorse settimane sono stati effettuati dei rilievi con una sonda multiparametrica. Tra i dati più preoccupanti, considerata anche la stagione, è l'estrema scarsità di ossigeno già negli strati più superficiali. Nei fondali, poi, l'ossigeno è a livelli esigui, ciò ha confermato quanto già avevamo osservato attraverso i campionamenti dei sedimenti dove non ritrovammo organismi in vita».

© RIPRODUZIONE RISERVATA