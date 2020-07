Lago Patria, il pedalò si ribalta e muore una ragazzina di 13 anni

LEGGI ANCHE

È morta nella notte di giovedì, presso la rianimazione del Santobono, la ragazzina Rom di 13 anni che martedì scorso, sul litorale domizio, era quasi annegata dopo il capovolgimento del pedalò su cui era insieme allo zio, a una sorellina di 4 anni ed alcuni parenti.Sono tutti sulla spiaggia vicino alla foce del Lago Patria. Fittano un pedalò e si inoltrano tra le onde che si infrangono a causa delle secche. Quella è una zona pericolosa e soggetta a forti correnti anche quando il mare è appena mosso. Un'onda fa capovolgere il mezzo su cui sono in cinque. Uno zio e due nipotine bevono acqua. L'allerta del 118 è immediato. I sanitari giungono in spiaggia e soccorrono i malcapitati nel frattempo trasportati a riva. Tutti hanno acqua nel polmoni sviluppando così una tipica polmonite da inalazione ma immediatamente i sanitari comprendono che la ragazzina più grande è in gravi condizioni. Viene intubata e rianimata e il cuore torna a battere. Ma è stata per troppo tempo senza ossigeno. Molto probabilmente i danni al cervello sono irrecuperabili.Qui vengono stabilizzati ma si decide il trasferimento delle due bambine al Santobono. È infatti necessaria per entrambe un'assistenza in una rianimazione specialistica pediatrica. Lo zio intanto resta a Pineta Grande: in poche ore le sue condizioni migliorano e decide di lasciare la struttura sanitaria sebbene contro il parere dei medici. Al Santobono intanto la ragazza di 13 anni giunge in condizioni disperate. Alle indagini diagnostiche accurate a cui è sottoposta viene confermata la gravità della situazione considerata già disperata. È presente un edema cerebrale segno dei gravi danni subiti dal tempo in cui con i polmoni pieni di acqua la poverina non ha potuto respirare. Si prova ad assisterla ma col passare delle ore le condizioni peggiorano. La sua vita è appesa a un filo e l'elettroencefalogramma non dà molte speranze. Nella notte di giovedì ha un nuovo arresto cardiaco. È la fine della tenue speranza con cui la famiglia della piccola aveva fino all'ultimo sperato nel miracolo.Vincenzo Tipo, primario del pronto soccorso dell'ospedale pediatrico, manifesta parole di solidarietà e di cordoglio per la famiglia della bambina che nonostante gli sforzi non ce l'ha fatta. Anche per medici navigati e impegnati in prima linea è dura accettare la fine di una ragazzina di soli 13 anni. Sulla vicenda sono in corso indagini di polizia giudiziaria per determinare le esatte modalità con cui si è sviluppato l'incidente anche se dalle premesse sembrerebbe una drammatica fatalità.