Lago Patria, dopo tre anni riapre il ponte per Castel Volturno: ma solo a metà

Dopo ben tre anni è stato riaperto il ponte che collega Lago Patria a Castel Volturno. Il tratto di strada, appartenente al Comune casertano, da venerdì è riaperto al traffico ma solo a senso unico alternato, con il divieto di circolazione per i mezzi pesanti fino al ripristino delle originarie barriere laterali. Da due giorni hanno ripreso dunque a transitare le auto e i pedoni in quel lembo di strada che passa sulla foce del Lago Patria e collega i due comuni confinanti, Giugliano e Castel Volturno.

Una lunga storia, quella del ponte chiuso nel 2019 perché ritenuto pericolante a seguito di alcune verifiche. Si resero così necessari lavori che si sono protratti però più del previsto. La verifica dello stato dei luoghi rivelò una situazione di grave pericolo durante l'attraversamento del viadotto che spinse le istituzioni a sospendere sia il traffico veicolare che l'accesso pedonale. Nel luglio 2020 venne approvato dall'amministrazione comunale casertana il progetto per l'intervento locale dei lavori di messi in sicurezza del valore di 470mila euro. Tutte le varie date annunciate di riapertura sono poi state disattese, inizialmente anche a causa della pandemia. L'ultima comunicata alla cittadinanza era quella del 15 luglio, non rispettata. «Il sindaco stesso e l'assessore Marrandino hanno guidato l'intervento straordinario di rimozione dei rifiuti e degli scarti edili necessario per la riapertura - si legge sulla pagina del Comune di Castel Volturno - Temporaneamente il viadotto sarà praticabile solo a senso unico alternato. La riapertura integrale del ponte avverrà quando saranno terminati gli ultimi interventi alle barriere laterali della struttura. Ringraziamo i cittadini per la pazienza che hanno avuto in questi anni. Sono stati tempi duri per residenti e commercianti di quella frazione di Castel Volturno ma per fortuna l'attesa è terminata».

In questi tre anni i problemi li hanno vissuti i residenti e i commercianti di entrambi i comuni che erano isolati, da un lato e dall'altro. Soprattutto in inverno lo scenario era spettrale. Diverse attività che insistevano proprio a ridosso del viadotto sono state costrette a chiudere i battenti. A lamentare le difficoltà subite a causa dell'interdizione sono stati spesso anche i giovani che si allenano a Lago Patria per il canottaggio, che per raggiungere le strutture hanno dovuto percorrere molti più chilometri, come ad esempio i campioni Antonio, Marco e Luca Vicino.

Sui social in particolare non è mancata l'ironia. La riapertura è coincisa con l'inizio del Jova Beach party, proprio nel comune casertano. E c'è già chi parla di Miracolo di Jovanotti o di Jova Beach Ponte. Ma c'è anche chi lamenta «un'apertura a metà dopo tre anni di attesa, che resterà a metà chissà per quanto tempo ancora». Quel tratto di strada chiuso, seppur per pochi metri, ha creato notevoli disagi soprattutto durante le stagioni estive che si sono susseguite, visto che proprio a ridosso del ponte insistono i lidi della fascia costiera giuglianese e casertana e quella chiusura ha per anni ingolfato il traffico, rendendo la strada un vero inferno di auto.