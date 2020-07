Rapina a mano armata in un supermercato nel Napoletano, paura tra i clienti

Rapina a mano armata intorno alle ore 18 di oggi ai danni di un supermercato di via Staffetta a Lago Patria. Un uomo con il volto coperto da passamontagna, molto probabilmente con un complice che era all'esterno dell'esercizio commerciale a bordo di un auto, ha fatto irruzione e pistola in pugno ha intimato ai cassieri di farsi consegnare tutto l'incasso del giorno. Le persone che erano presenti in quel momento nel supermercato, sia clienti che dipendenti, non hanno opposto resistenza. Una volta preso il bottino l'uomo si è dileguato facendo perdere le proprie tracce. Sul fatto sta indagando la Polizia di Stato del Commissariato di Giugliano che sta acquisendo le immagini del sistema di videosorveglianza dell'esercizio commerciale per riuscire a risalire alla banda che ha messo a segno il colpo. © RIPRODUZIONE RISERVATA