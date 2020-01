© RIPRODUZIONE RISERVATA

ERCOLANO. Lancia uno pneumatico nel cortile della chiesa del parco del Vesuvio: incastrato dalle telecamere. Anno nuovo, abitudini vecchie e, purtroppo, sempre sbagliate. Questa notte un uomo ha accostato accanto alla chiesa del Sacro Cuore di Gesù in via Palmieri e con nonchalance ha lanciato uno pneumatico per poi rimettere in moto e andare via. Se l’atto vile non è sfuggito sicuramente allo sguardo del Signore, questa volta non è passato inosservato nemmeno all’occhio elettronico delle telecamere di videosorveglianza della parrocchia.Così il parroco don Marco Ricci, da sempre impegnato nella lotta agli sfregi all’ambiente e agli sversamenti abusivi nel parco del Vesuvio ha consegnato il filmato a carabinieri e polizia municipale che ora danno la caccia ai responsabili. «Questo "buon uomo" ha cominciato ad allestire - ironizza don Marco- il presepe vivente dell'Epifania fuori la chiesa, lanciando un copertone che servirà, probabilmente, da mangiatoia... povero Gesù. Se qualcuno può riconoscerlo contatti le forze dell'ordine per mandargli la calza della befana».