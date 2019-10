«Mi hanno rubato l'auto», e lancia sedie sulla folla: paura in piazza Garibaldi

Mercoledì 2 Ottobre 2019, 14:29 - Ultimo aggiornamento: 02-10-2019 14:31

Panico in piazza Garibaldi, a Napoli dove un uomo ha improvvisamente lanciato decine di sedie in aria, rischiando di ferire i passanti .L'episodio è accaduto intorno a mezzogiorno, provocando un vero e proprio caos in mezzo alla piazza gremita di cittadini e turisti.L' uomo come una furia ha imbracciato le sedie in plastica di un esercizio commerciale, lanciandole sulle scale esterne della Galleria Commerciale metropolitana. L' energumeno che ha seminato il panico tra la folla, è stato bloccato dagli agenti dell'unità Operativa San Lorenzo della polizia municipale che lo hanno identificato constatando anche le sue condizioni psicofisiche visibilmente alterate.Dalle verifiche degli agenti comandati da Alfredo Marraffino è emerso che il 33enne residente a Monza è in cura da uno psichiatra. sosteneva di essersi infuriato per il furto della sua auto, convinto che in qualche modo le persone del bar fossero coinvolte. Al momento, la polizia municipale sta valutando anche la possibilità di chiedere un intervento di tipo sanitario sull'uomo.