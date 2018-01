Giovedì 4 Gennaio 2018, 16:59 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2018 16:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MUGNANO - Distruggono un cestino dei rifiuti riposto in strada e fuggono via. È accaduto la notte tra il primo e il 2 gennaio. I due balordi sono stati però scoperti così come ha rivelato un dirigente comunale che ha scritto dell’accaduto su Facebook. “Hanno ben pensato di lanciare un petardo, che forse è meglio definire bomba, in un cestino gettacarte in cemento, spesso 8 cm - si legge su fb - Le conseguenze sono ben visibili. Ovviamente abbiamo recuperato il numero di targa e li denunceremo. Come minimo dovranno sborsare la somma per ricomprarlo, oltre ad un bel verbale per le violazioni al codice della strada, all'ordinanza anti botti e alle norme sull'abbandono di rifiuti”. Una bravata che costerà molto cara ai due buontemponi.