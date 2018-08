Lunedì 13 Agosto 2018, 15:50

ANACAPRI - Troppo pericolose, il Comune di Anacapri dice no alle lanterne volanti. Sull’intero territorio comunale, a partire da oggi, sarà vietato accendere e far alzare in volo le mongolfiere di carta, le cosiddette lanterne cinesi. A stabilirlo è un’ordinanza contingibile e urgente firmata dal sindaco Franco Cerrotta che ha delegato la Polizia Municipale per i controlli. Sono salatissime le multe. In caso di infrazione, infatti, la sanzione pecuniaria varia da un minimo di 5mila a un massimo di 15mila euro. Alla base dell’ordinanza la considerazione che “l’attività di lancio delle lanterne volanti è notoriamente pericolosa per l’ambiente ed il traffico aereo ed è causa di rischio incendi”. In caso di feste private sarà possibile chiedere una regolare autorizzazione come prevede il Tulps e il relativo regolamento, visto che il lancio delle lanterne volanti rientra nell’ambito delle accensioni pericolose.