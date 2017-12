Napoli, lascia l'ospedale il 17enne ferito al Vomero dal riflettore crollato sul campo di calcetto

Venerdì 29 Dicembre 2017, 15:02 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2017 15:02

Sta bene ed è tornato a casa il 17enne ferito due giorni fa dalla caduta di un altoparlante, poco prima di un incontro di calcetto al Vomero. Il giovane atleta, tesserato per la squadra oratoriale della Santa Maria della Libera, sul cui campetto, in via Belvedere, per il forte maltempo è crollato l’impianto d’illuminazione, è stato dimesso dall’ospedale Cardarelli dopo i necessari esami ed il previsto periodo di osservazione. Per lui solo alcuni punti di sutura: un vero miracolo. Il ragazzo è stato accolto dagli amici del team sportivo con grande gioia; andrà in tribuna ad assistere agli incontri del torneo.La manifestazione calcistica giovanile, dedicata a monsignor Luigi Maria Pignatiello, dopo il sequestro del campetto sportivo da parte dell’unità operativa della Polizia locale, per le previste indagini, prosegue sul terreno di gioco dei Rogazionisti ai Colli Aminei. Vi partecipano trecento ragazzini in rappresentanza delle parrocchie della diocesi di Napoli.