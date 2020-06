Lascia Torre del Greco per Napoli il comandante dei carabinieri Amitrano

Lascia Torre del Greco il comandante Vincenzo Amitrano, comandante della Stazione Capoluogo e punto di riferimento per la città da oltre 20 anni. Prossimo alla pensione, Amitrano è stato trasferito ad un reparto speciale di Napoli. La notizia del suo addio, improvvisa e inaspettata, ha sorpreso e rammaricato la cittadinanza per il valore del comandante, integerrimo servitore dello Stato con oltre 40 anni di servizio. Da sempre apprezzato e stimato da tutte le autorita locali e dalle comunità che gli sono state affidate. Un pilastro e punto di riferimento per la legalità. Dapprima come comandante dei carabinieri del servizio Navale che ha operato su tutta la costa vesuviana del golfo di Napoli nei territori di San Giovanni a Teduccio, Portici, Ercolano, Torre del Greco, Torre Annunziata e Castellammare di Stabia e poi come comandanre della Stazione di Torre del Greco Capoluogo portando a compimento importanti operazioni di Polizia Giudiziaria svolte sotto la direzione delle Autorità Giudiziarie competenti.



In questi anni si è distinto per essere un comandante di prossimità, sempre in prima linea e vicino alla gente anche per fornire semplici consigli, ma soprattutto per contrastare ogni forma di crimine.

Già pluridecorato per il suo impegno di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, è stato più volte premiato da enti ed associazioni importanti del territorio e nazionali. A lui va il merito di aver contribuito all’intitolazione del Parco pubblico Salvo D’Acquisto e al Viale Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.



Insieme a lui lascia Torre del Greco la moglie Annamaria De Lucia apprezzatissima insegnante della Scuola Francesco D’Assisi-Don Bosco. Al Comandante Vincenzo Amitrano e alla moglie auguri per i nuovi incarichi e un ringraziamento da parte di tutta la cittadinanza. © RIPRODUZIONE RISERVATA