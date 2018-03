«Lasciate andare a scuola anche i bimbi non vaccinati»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 31 Marzo 2018, 09:33 - Ultimo aggiornamento: 31-03-2018 09:33

Minori non vaccinati e frequenza scolastica: Luigi de Magistris ieri, allo scadere del 30 marzo, con una missiva inviata ai ministri della Salute Beatrice Lorenzin e dell'Istruzione Valeria Fedeli chiede, con una lunga e articolata nota, che nei fatti sia a autorizzata una proroga rispetto ai tempi previsti dalla legge sull'obbligo vaccinale dello scorso 31 luglio «consentendo ai bambini, sebbene non ancora regolarmente vaccinati, la conclusione dell'anno scolastico in corso».Una premessa è d'obbligo: il sindaco fa riferimento a bambini più piccoli dei nidi e delle materne ma si basa su un termine (il 30 marzo) concesso alle Regioni, come la Campania, dotate di anagrafe vaccinale, valido solo per i ragazzi più grandi da 6 a 16 anni che frequentano la scuola dell'obbligo. Per questi ultimi, laddove non vaccinati, non è tuttavia prevista la sospensione delle lezioni bensì che le Asl facciano partire un invito a provvedere ai genitori, chiedendo al contempo spiegazioni e fornendo eventualmente chiarimenti. Superato tale termine, alla verifica del permanere dell'inadempimento, da concludere entro la fine di aprile, i dirigenti scolastici avvertono le Asl che avviano un procedimento sanzionatorio per l'applicazione di una multa da 100 e 500 euro consentendo però di frequentare le lezioni. I meccanismi per comminare le multe, tra l'altro, non sono stati ancora ben codificati ma in fase di stesura presso il ministero della Salute.Evidentemente de Magistris fa confusione attribuendo tale iter ai bambini più piccoli per i quali, il tempo massimo per la verifica dell'avvenuta vaccinazione o prenotazione della profilassi è già scaduto il 10 marzo.Del resto invocare proroghe - sebbene condite da richiami e norme generali di tutela dell'infanzia come la convenzione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza - in tempi comunque non utili a concerne, va in rotta di collisione con quanto già, a più riprese, dichiarato anche di recente, dai due ministri del Governo uscente ai quali de Magistris si rivolge. «Nessuna proroga alla scadenza del 10 marzo» aveva ribadito il 12 marzo scorso il ministro Lorenzin ricordando che anche la circolare del 27 febbraio citata da de Magistris. «La circolare diceva in quella occasione il Ministro ha fornito le indicazioni operative per l'anticipo, per l'anno scolastico 2017-2018 della procedura semplificata prevista dalla legge a partire dal prossimo anno scolastico. Che consente lo scambio diretto dei dati sulla copertura vaccinale tra Asl e istituti scolastici. Per questo nel caso non si sia adempiuto entro il 10 marso agli obblighi vaccinale è vietato l'accesso per asili nido e scuola dell'infanzia (0-6 anni) fino a quando il minore non sarà vaccinato o non avrà regolarizzato la sua posizione vaccinale. Per i ragazzi della scuola dell'obbligo (6-16 anni) scatta invece la procedura che può portare a una sanzione pecuniaria (1000-500 euro). In ogni caso i bambini da 0 a 6 anni chiariva infine il Ministro, saranno immediatamente riammessi a scuola nel momento in cui dimostrino di essere in regola, anche solo prenotando la vaccinazione da fare successivamente alla scadenza del 10 marzo».