Latella: con Cantone nessun caso

Con il presidente Cantone il rapporto è ottimo e non c'era nulla da chiarire. Ci sono state delle incomprensioni dovute al fatto che le cose sono precipitate in pochi giorni e che noi siamo pochissimi a fronteggiare una mole di lavoro enorme. Ma è tutto okay». Così il commissario delle Universiadi 2019, Luisa Latella, interpellata dall'Ansa al termine della cabina di regia sulle Universiadi che si è tenuta oggi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nei giorni scorsi tra la struttura che gestisce l'Universiade di Napoli e l'Autorità Anti Corruzione presieduta da Raffaele Cantone, era emersa una diversità di vedute sull'interpretazione da dare a una determina dell'Anac e a un pronunciamento del Tar circa la capacità di contrarre della Msc con la Pubblica Amministrazione. A Msc l'agenzia per le Universiadi si era rivolta in un primo momento per ospitare sulle proprie navi il villaggio degli atleti. Ipotesi poi messa in stand by dal Commissario per privilegiare quella di un villaggio prefabbricato da allestire alla Mostra d'Oltremare anche alla luce di una determina dell'Anac che per l'Autority - come è stato chiarito successivamente - pur segnalando una violazione nell'assunzione di un manager non preclude di per sé la possibilità per il colosso delle crociere di avere rapporti con la Pa.