Latitante a 15 anni, arrestato nel Napoletano dopo la fuga dalla comunità

Domenica 1 Luglio 2018, 11:12 - Ultimo aggiornamento: 01-07-2018 11:12

Latitante a 15 anni, dopo essere scappato da una comunità. Il giovane è stato individuato dai carabinieri di Castellammare di Stabia ed è stato portato nell'istituto penale minorile di Nisida, a Napoli. Il giovane, di Castellammare, è stato arrestato lo scorso 15 giugno dai carabinieri per tentata estorsione, lesioni personali aggravate e maltrattamenti in famiglia: voleva 200 euro e, per ottenerli, ha spaventato la nonna 60enne minacciando di incendiarle il motorino, poi le ha sferrato pugni e calci provocandole un trauma cranico.Subito dopo è scappato ma è stato bloccato poco lontano da casa dai carabinieri che lo hanno arrestato. Dopo le formalità è stato accompagnato al centro di prima accoglienza per minori di Napoli e poi in una comunità. Da qui però si è allontanato dopo nemmeno una settimana. Constatata la sua «evasione», i carabinieri hanno segnalato all'autorità giudiziaria che ha emesso un'ordinanza di aggravamento per disporre il collocamento del ragazzo nel più restrittivo istituto di Nisida.Il minore era irreperibile e dopo pochi giorni è stato dichiarato latitante con decreto emesso dal Tribunale per i minorenni di Napoli. Ieri è stato individuato dai carabinieri di castellammare mentre camminava a testa bassa non lontano da casa sua. Il ragazzo indossava un giubbino nero nel quale i militari hanno trovato 23 grammi di marijuana per il cui possesso è stato denunciato per detenzione di stupefacente a fini di spaccio. Riconosciuto, è stato arrestato e, dopo le formalità, accompagnato nel carcere minorile di Nisida.