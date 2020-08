Latitante arrestato a Napoli dai vigili urbani: tradito da un incidente stradale

La polizia locale di Napoli ha arrestato un latitante di 53 anni gravato da numerosi precedenti penali. Il soggetto è stato posto in arresto nella serata del 23 agosto quando personale dell'unità Vomero è intervenuto in un sinistro stradale occorso in via Napoli-Roma verso Scampia. Uno dei soggetti coinvolti, alla richiesta di esibire i documenti da parte degli Agenti dichiarava di esserne sprovvisto. Sul posto gli agenti intenti ad effettuare i rilievi del sinistro hanno sottoposto il soggetto sprovvisto di documenti ad accertamenti di rito. Dai controlli effettuati l'uomo è risultato essere ricercato per vari e numerosi precedenti e condanne penali per reati di vario genere (furti con scasso; furti in abitazione; rapine; porto d’armi), attualmente ricercato per una condanna di sei anni di detenzione disposti con recente sentenza della Corte di Appello di Roma.



© RIPRODUZIONE RISERVATA