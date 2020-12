Evaso irreperibile da 12 mesi, scoperto e arrestato in una baracca del campo rom nel Napoletano

Qualiano. Evaso dai domiciliari ma era evaso e irreperibile da 12 mesi: arrestato dalla polizia. Sono stati gli agenti del Commissariato di polizia di Giugliano a trarre in arresto H. A., 40enne residente nel campo rom di Qualiano nella zona cosiddetta Costagliola sulla Circumvallazione esterna.

I poliziotti dopo una attività investigativa per scovare latitanti in zona hanno proceduto all'arresto di un pericoloso 40enne che era irreperibile da più di un anno in quanto a suo carico spiccava un mandato di cattura.

L'uomo al momento dell'arresto era all' interno di una baracca con la propria moglie e alla vista della polizia ha ceracto di darsi alla fuga, ma, gli agenti hanno circondato il campo rom e bloccato l'uomo.

