Latitante della camorra di Napoli arrestato a Marina di Minturno

Un pregiudicato, Carlo Finizio, di 40 anni, ritenuto legato alla criminalità organizzata del quartiere Poggioreale, a Napoli, è stato arrestato ieri dalla Polizia a Marina di Minturno (Latina). Finizio aveva violato il 24 aprile scorso l' obbligo di soggiorno nel Comune di Casoria al quale era sottoposto e si era poi reso irreperibile.

Gli agenti della squadra mobile di Napoli e del commissariato di Formia lo ha rintracciato in un prefabbricato su una spiaggia della Marina di Minturno. Era in possesso di un documento falso. Finizio è stato trasferito in carcere.